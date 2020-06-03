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Украина и Израиль пока не будут возобновлять авиасообщение: названа причина

Новости » Политика     03.06.2020 - 08:46
Украина и Израиль пока не будут возобновлять авиасообщение: названа причина
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

К этому вопросу могут вернутся в следующем месяце

Авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет. Причиной стала статистика по коронавирусу.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион.

Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительная. К этому вопросу могут вернутся в следующем месяце.

"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.

По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

"Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", - добавил он.

Отметим, в мае сообщалось, что Украина и Израиль начали переговоры о возобновлении авиасообщения.

Ранее в Минздраве заявляли, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня.

Напомним, по состоянию на 2 июня в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса, за сутки заразились 328 человек.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины авиасообщениеИзраиль
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