Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення: названа причина

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

До цього питання можуть повернуться в наступному місяці

Авіасполучення України з Ізраїлем в найближчому майбутньому не буде. Причиною стала статистика по коронавірусу.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Йоель Ліон.

Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проект, але потім виявилося, що статистика по коронавірусу в Україні не втішна. До цього питання можуть повернуться в наступному місяці.

"У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами", - сказав він.

За його словами, потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.

"Крім того, інший важливий фактор - кількість тестів, які ви проводите", - додав він.

Зазначимо, у травні повідомлялося, що Україна і Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення.

Раніше у МОЗ заявляли, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Нагадаємо, станом на 2 червня в Україні зафіксували 24 340 випадків коронавірусу, за добу заразилися 328 осіб.

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Автор: Анастасия Рокитна