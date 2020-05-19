Украина и Израиль начали переговоры о возобновлении авиасообщения

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович провел рабочую встречу с послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом. Во время встречи был поднят вопрос о возобновлении авиасообщения между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Стороны обсудили возможность восстановления прямого пассажирского авиасообщения между странами после снятия соответствующих ограничительных мер, а также перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран в различных инфраструктурных отраслях", - говорится в сообщении.

Ао время встречи Абрамович сообщил о поэтапном выходе Украины из карантина и заявил, что сейчас Мининфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел анализируют состояние готовности стран-партнеров к открытию границ и принятие международных рейсов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Грузия планируют восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки с 1 июля. При этом отмечалось, что именно с этой даты Грузия готова открыть свои границы для регулярных международных рейсов.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Но при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.