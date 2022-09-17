Украина изменила тактику запросов в США истребителей F-16 и ПВО Patriot

Как отмечает издание, в последние недели произошел переход от громких призывов поставок ПВО и истребителей к более тихим переговорам. Переход от публичной кампании к частной произошел по мере того, как советники становились обеспокоены тем, что запросы на высококачественное оружие отвлекают от более насущных потребностей Киева на поле боя.

В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в конце февраля украинские лидеры просили системы Patriot и другие передовые технологии, ставя их на первое место в списках пожеланий, отправляемых в Вашингтон и распространяемых в прессе. Но они были исключены из последних запросов на необходимое вооружение, которые ограничивались запросом большего количества артиллерийских снарядов и ракет для ракетных установок HIMARS.

Тем не менее, по словам трех источников в отрасли и людей, поддерживающих связь с киевским правительством, разговоры о том, что в какой-то момент в будущем они получат Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, продолжаются на низком уровне.

В случае с Patriot их относительная нехватка затрудняет снабжение Украины. Подразделения Patriot армии США являются одними из самых развернутых подразделений, и союзники в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе требуют защиты, которую они обеспечивают.

Существует также проблема расстановки приоритетов: союзники по НАТО тоже хотят эти системы. По мере того, как все больше восточноевропейских стран отказываются от своих старых российских или даже советских самолетов, они надеются, что США начнут продавать или финансировать F-16 для собственной обороны. Поставка 14 самолетов F-16 в Словакию уже отложена на год до 2024 года из-за проблем с цепочкой поставок. Тайвань остается в списке приоритетов для самолетов и их запасных частей.

Что касается запроса на ракетные батареи Patriot, США согласились профинансировать продажу Украине Национальной передовой зенитно-ракетной системы, или NASAMS. Пентагон недавно заключил с Raytheon Technologies контракт на 182 млн долларов, используя средства Инициативы содействия безопасности Украины, для NASAMS. Первые две системы будут доставлены в течение следующих двух месяцев, заявил в пятницу Пентагон.

В то время как артиллерийские и бронетанковые бои продолжаются на востоке и юге, российские баллистические ракеты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине, что подчеркивает потребность в более современных системах противовоздушной обороны, чем те несколько российских С-300, которые в настоящее время эксплуатируются в Украине.

По словам людей, чтобы в конечном итоге добиться этого, официальные лица США продолжают обсуждать, отправлять ли Patriots в Украину в рамках долгосрочной стратегии. Обсуждения о том, отправлять ли систему, находятся на ранней стадии в Министерстве обороны, и окончательное решение будет за президентом Джо Байденом. Но тот факт, что официальные лица говорят о таком шаге, является серьезным сдвигом по сравнению с этой весной, когда официальные лица США отвергли эту идею.

Если план будет реализован, вполне вероятно, что США подпишут контракт с Raytheon на создание дополнительных систем для Киева, а не на передачу относительно редких и широко развернутых батарей Patriot, находящихся на вооружении США.