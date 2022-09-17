Україна змінила тактику запитів у США винищувачів F-16 та ППО Patriot

Як зазначає видання, останніми тижнями відбувся перехід від гучних закликів постачання ППО та винищувачів до тихіших переговорів. Перехід від публічної кампанії до приватної відбувся у міру того, як радники ставали стурбованими тим, що запити на високоякісну зброю відволікають від нагальних потреб Києва на полі бою.

Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого українські лідери просили системи Patriot та інші передові технології, ставлячи їх на перше місце у списках побажань, які надсилаються до Вашингтона та поширюються в пресі. Але їх було виключено з останніх запитів на необхідне озброєння, які обмежувалися запитом більшої кількості артилерійських снарядів та ракет для ракетних установок HIMARS.

Проте, за словами трьох джерел у галузі та людей, які підтримують зв'язок із київським урядом, розмови про те, що в якийсь момент у майбутньому вони отримають Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle, продовжуються на низькому рівні.

У випадку з Patriot їх відносний брак ускладнює постачання України. Підрозділи Patriot армії США є одними з найбільш розгорнутих підрозділів, і союзники в Європі, Близькому Сході та Тихоокеанському регіоні вимагають захисту, яку вони забезпечують.

Існує також проблема встановлення пріоритетів: союзники по НАТО теж хочуть ці системи. У міру того, як дедалі більше східноєвропейських країн відмовляються від своїх старих російських чи навіть радянських літаків, вони сподіваються, що США почнуть продавати чи фінансувати F-16 для власної оборони. Постачання 14 літаків F-16 до Словаччини вже відкладено на рік до 2024 року через проблеми з ланцюжком поставок. Тайвань залишається у списку пріоритетів для літаків та їх запасних частин.

Щодо запиту на ракетні батареї Patriot, США погодилися профінансувати продаж Україні Національної передової зенітно-ракетної системи, або NASAMS. Пентагон нещодавно уклав із Raytheon Technologies контракт на 182 млн доларів, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці України для NASAMS. Перші дві системи будуть доставлені протягом наступних двох місяців, заявив у п'ятницю Пентагон.

У той час як артилерійські та бронетанкові бої продовжуються на сході та півдні, російські балістичні ракети продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, що наголошує на потребі у більш сучасних системах протиповітряної оборони, ніж ті кілька російських С-300, які в даний час експлуатуються Україною.

За словами людей, щоб зрештою досягти цього, офіційні особи США продовжують обговорювати, чи відправляти Patriots в Україну в рамках довгострокової стратегії. Обговорення про те, чи надсилати систему, знаходяться на ранній стадії в Міністерстві оборони, і остаточне рішення буде за президентом Джо Байденом. Але той факт, що офіційні особи говорять про такий крок, є серйозним зрушенням проти цієї весни, коли офіційні особи США відкинули цю ідею.

Якщо план буде реалізовано, цілком імовірно, що США підпишуть контракт із Raytheon на створення додаткових систем для Києва, а не на передачу відносно рідкісних та широко розгорнутих батарей Patriot, які перебувають на озброєнні США.