Украина избежала рисков дефолта, а в США "радуются" все еще высокой инфляции

Инфляция в США наконец замедляется, а Украина согласовывает отсрочку внешнего долга. О ключевых событиях финансовых рынков – в колонке главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Главным событием прошедшей недели на международных финансовых рынках стала публикация июльских инфляционных данных в США. Американская потребительская инфляция наконец замедлилась – до 8,5% в годовом измерении с 9,1% в июне. Более того, инфляция замедлилась больше ожиданий экономистов – те прогнозировали рост в 8,7% по опросу Bloomberg.

Главное дело сделали более дешевые цены на топливо и другие сырьевые товары, восстановления снабженческих цепочек и в целом меньший спрос на потребительские товары. Рынки пришли в восторг и выдали в день публикации мощное ралли фондовых индексов.

Представители ФРС заявили, что результаты за один месяц еще ничего не значат, инфляция остается еще очень высокой, следовательно необходимо и дальше поднимать ставки, чтобы ее обуздать. И действительно, годовая инфляция в июле повторила мартовский показатель – на тот момент это был инфляционный рекорд за более чем сорок лет.

Однако это не очень испортило рынкам праздник: на волне оптимизма трейдеры все же принялись снижать прогнозы будущей динамики ставок ФРС, которые закладываются в котировки фьючерсов на федеральные средства. В частности, уже наиболее вероятным считается повышение ставок на сентябрьском заседании центробанка на 50 базисных пунктов. К публикации инфляционного отчета больше шансов, по мнению трейдеров, имело повышение на 75 базисных пунктов.

Хуже обстоит дело с инфляцией в Европе, где цены на природный газ и электроэнергию бьют многолетние рекорды. Так что в июле инфляция значительно ускорилась во Франции и Испании, хотя несколько замедлилась в Германии и Италии. Впрочем, и в ЕС для рынков были утешительные новости: несмотря на сверхвысокие цены энергоносителей, промышленное производство Еврозоны неожиданно выросло.

В пятницу рынки узнали об улучшении потребительских настроений и инфляционных ожиданий в США, и это еще больше вдохновило инвесторов. Фондовые индексы S&P 500, Nasdaq Composite и All-World FTSE выросли за неделю около 3%, и это была четвертая подряд неделя роста, самый длинный период с конца 2021 года.

Рынки в своем оптимизме по поводу инфляции скорее всего опять забегают вперед, поскольку ощутимо более медленного роста цен инвесторы могут еще ждать долго. На охлаждение перегретого рынка занятости еще требуется время, ведь именно он может поддерживать такие "липкие" элементы инфляции, как аренду, транспортировку и другие услуги.

Самой же ФРС понадобится еще достаточно времени, чтобы убедиться, что темпы инфляции действительно спадают, и начать медленнее "закручивать гайки". К тому же ситуация на рынке энергоносителей остается крайне изменчивой. Под российским шантажом газовый рынок в Европе раскален докрасна, и цены снова выше 2200 долларов/тыс. куб. м.

Пока мировые рынки радовались более медленной американской инфляции, Украина смогла договориться с инвесторами об отсрочке выплат по варрантам и всем еврооблигациям на два года. Новые условия, скорее всего, будут согласованы уже после окончания войны. Сейчас же эта отсрочка позволяет Украине избежать рисков дефолта и убирает один из факторов неопределенности для инвесторов.

Курс гривны стабилизировался возле отметки 40, хотя не без помощи НБУ. Эта помощь может потребоваться и в дальнейшем, ведь валютные приливы от экспортеров еще слабы и сильный спрос на валюту будет сохраняться.

Наконец открылся внутренний рынок для всех видов ОВГЗ, однако объемы торговли ожидаемо были низкими. Наверняка понадобится еще некоторое время, чтобы участники торгов достигли нового ценового равновесия. А одним из ключевых условий для этого является рост доходностей.