Україна уникнула ризиків дефолту, а у США "радіють" все ще високій інфляції

Інфляція в США нарешті сповільнюється, а Україна погоджує відстрочку зовнішнього боргу. Про ключові події фінансових ринків – у колонці голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Головною подією минулого тижня на міжнародних фінансових ринках стала публікація липневих інфляційних даних в США. Американська споживча інфляція нарешті сповільнилась – до 8,5% у річному вимірі з 9,1% у червні. Ба більше, інфляція сповільнилась більше за очікування економістів – ті прогнозували зростання у 8,7% за опитуванням Bloomberg.

Головну справу зробили дешевші ціни на паливо і інші сировинні товари, відновлення постачальних ланцюгів і загалом менший попит на споживчі товари. Ринки прийшли у захват і видали у день публікації потужне ралі фондових індексів.

Представники ФРС заявили, що результати за один місяць ще нічого не означають, інфляція залишається ще дуже високою, отже необхідно й надалі підіймати ставки, щоб її приборкати. І дійсно, річна інфляція у липні повторила березневий показник – на той момент це був інфляційний рекорд за більше ніж сорок років.

Проте це не дуже зіпсувало ринкам свято: на хвилі оптимізму трейдери все ж таки взялися знижувати прогнози майбутньої динаміки ставок ФРС, які закладаються у котирування ф’ючерсів на федеральні кошти. Зокрема, вже найбільш імовірним вважається підвищення ставок на вересневому засіданні центробанку на 50 базисних пунктів. До публікації інфляційного звіту більше шансів, за думкою трейдерів, мало підвищення на 75 базисних пунктів.

Гірше справи з інфляцією у Європі, де ціни на природний газ і електроенергію б’ють багаторічні рекорди. Отже в липні інфляція значно прискорилась у Франції і Іспанії, хоча дещо сповільнилась у Німеччині та Італії. Втім, і з ЄС для ринків були й втішні новини: незважаючи на надвисокі ціни енергоносіїв, промислове виробництво Єврозони несподівано зросло.

У п’ятницю ринки дізналися про покращення споживчих настроїв і інфляційних очікувань в США і це ще більше надихнуло інвесторів. Фондові індекси S&P 500, Nasdaq Composite і All-World FTSE зросли за тиждень близько 3%, і це був четвертий поспіль тиждень росту, найдовший період з кінця 2021 року.

Ринки у своєму оптимізмі з приводу інфляції скоріш за все знову забігають вперед, оскільки відчутно повільнішого зростання цін інвестори можуть ще чекати довго. На охолодження перегрітого ринку зайнятості ще потрібен час, адже саме він може підтримувати такі "липкі" елементи інфляції, як оренду, транспортування та інші послуги.

Самій же ФРС знадобиться ще достатньо часу, щоб пересвідчитися, що темпи інфляції дійсно спадають, і почати повільніше "закручувати гайки". До того ж ситуація на ринку енергоносіїв залишається вкрай мінливою. Під російським шантажем газовий ринок в Європі розжарений до червоного, і ціни знову вище 2200 доларів/тис. куб. м.

Поки ж світові ринки раділи повільнішій американській інфляції, Україна змогла домовитись з інвесторами про відстрочку виплат за варантами і всіма єврооблігаціями на два роки. Нові умови, скоріше за все, будуть узгоджені вже після закінчення війни. Наразі ж ця відстрочка дозволяє Україні уникнути ризиків дефолту і прибирає один з факторів невизначеності для інвесторів.

Курс гривні стабілізувався біля відмітки 40, хоча не без допомоги НБУ. Ця допомога може знадобитися й надалі, адже валютні припливи від експортерів ще слабкі і сильний попит на валюту зберігатиметься.

Нарешті відкрився внутрішній ринок для всіх видів ОВДП, проте обсяги торгівлі очікувано були низькими. Напевно знадобиться ще деякий час, щоби учасники торгів досягли нової цінової рівноваги. А однією з ключових умов для цього є зростання дохідностей.