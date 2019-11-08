Украина и Италия планируют углубить сотрудничество на уровне парламентов

Украина и Италия заинтересованы в углублении сотрудничества на уровне парламентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Так, состоялась встреча членов межпарламентской группы дружбы Украина-Италия с куратором аналогичной группы в парламенте Италии Уго Каппеллаччи и консулом Украины в регионе Сардиния Энтони Гранде.

В частности, Каппеллаччи выразил уверенность, что эта встреча заложит основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества. По его словам, хотя межпарламентская группа дружбы Италия-Украина существовала и раньше, она носила неформальный характер. Однако, по новому законодательству, была создана уже новая официальная группа.

"Я уверен, что нас ждет много работы в рамках нашей межпарламентской группы по многим направлениям. Считаю очень подходящим начать с установления нематериальных связей между нашими народами и укрепления дружбы. Следующим шагом будет уже более прагматичная работа. Логично потом было бы перейти к транспортному сообщению, ведь именно оно будет обеспечивать тесные связи и сотрудничество", - сказал депутат итальянского парламента.

Напомним, Афганистан заинтересован в активизации межпарламентского диалога с Украиной. Речь идет об углублении сотрудничества на уровне соответствующих межпарламентских групп дружбы.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября сообщалось, что Украина и Франция будут углублять межпарламентское сотрудничество.

Добавим также, в Верховной раде надеются на расширение межпарламентских отношений с Нидерландами.