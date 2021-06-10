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Украина и Италия договорились продлить признание водительских прав

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Четверг 10 июня 2021 18:52
Украина и Италия договорились продлить признание водительских прав Фото: Украина и Италия договорились продлить признание водительских прав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина и Италия договорились продлить признание водительских прав. Соглашение перестало действовать 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook

"Украина и Италия вскоре продлят Соглашение о признании и обмене удостоверений водителя", - говорится в сообщении.

По словам главы МВД Арсена Авакова, уже завершены все необходимые процедуры для продления Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения.

"Это позволит тысячам наших соотечественников не пересдавать экзамен по вождение в Италии", - заявил он.

Напомним, с 1 июня 2021 года в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.

Ранее сообщалось, что признание украинских водительских прав в Италии продлят в июне.

Добавим, недавно украинцы получили возможность обменять водительские права в Британии без сдачи экзаменов.

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