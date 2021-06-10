Украина и Италия договорились продлить признание водительских прав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook

"Украина и Италия вскоре продлят Соглашение о признании и обмене удостоверений водителя", - говорится в сообщении.

По словам главы МВД Арсена Авакова, уже завершены все необходимые процедуры для продления Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения.

"Это позволит тысячам наших соотечественников не пересдавать экзамен по вождение в Италии", - заявил он.