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Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав

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Четвер 10 червня 2021 18:52
Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав Фото: Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав. Угода перестала діяти 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook

"Україна та Італія незабаром продовжать угоду про визнання та обмін посвідчень водія", - йдеться в повідомленні.

За словами глави МВС Арсена Авакова, вже завершені всі необхідні процедури для продовження угоди про взаємне визнання та обмін національного водійського посвідчення.

"Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перездавати іспит з водіння в Італії", - заявив він.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року в Італії перестали визнавати українські водійські права, оскільки між країнами втратила чинність відповідна угода. Угода була підписана в 2015 році.

Раніше повідомлялося, що визнання українських водійських прав в Італії продовжать у червні.

Додамо, нещодавно українці отримали можливість обміняти водійські права в Британії без складання іспитів.

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