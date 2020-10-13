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Україна - Іспанія: прогноз на матч Ліги націй

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 12:01
Україна - Іспанія: прогноз на матч Ліги націй
Фото: гравці збірної України перед матчем з Іспанією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Підопічні Шевченко спробують взяти реванш за поразку в Мадриді

Збірна України в четвертому турі групового етапу Ліги націй зіграє з національною командою Іспанії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

13 жовтня 21:45
Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами зустрічі є іспанці. На перемогу підопічних Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 1,32, тоді як успіх команди Андрія Шевченка оцінили в 8,50. А нічийний результат пропонується з коефіцієнтом 4,80.

Цим поєдинком для "синьо-жовтих" завершується тиждень зустрічей з трьома останніми чемпіонами світу. Команда Андрія Шевченка вже відіграла спаринг проти Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії, та програла матч Ліги націй проти Німеччини. Напередодні цих зустрічей команда Шевченка зазнала колосальних кадрових втрат - відразу 14 гравців вибули з ладу через травми і коронавірус.

У першому матчі, який відбувся у вересні, впевнену перемогу здобула команда Луїса Енріке (4:0). Поразка в матчі-відповіді позбавить Україну шансів посісти перше місце в групі.

На цей момент команда Андрія Шевченка посідає третє місце в групі Ліги націй. "Синьо-жовті" набрали три очки в трьох турах. Лідирує Іспанія з сімома пунктами і випереджає німців на чотири очки.

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