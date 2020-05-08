Украина и Испания обсудили ускорение соглашения о совместном авиапространстве

Главы МИД подчеркнули необходимость соблюдения норм международного права в межгосударственных отношениях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его испанская коллега Аранча Гонсалес Лая подтвердили, что заключение Соглашения о совместном авиационном пространстве соответствует взаимовыгодным интересам и будет способствовать оживлению деловых, туристических и межчеловеческих контактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как отмечается, МИД Украины последовательно выступает за то, чтобы украинцы могли свободно путешествовать Европой и миром.
"Мы упорно работаем над созданием новых возможностей для осуществления авиационных путешествий между Украиной и странами ЕС. Соглашение о совместном авиационном пространстве как раз и создает такие возможности. Будем делать все, от нас зависящее, чтобы это соглашение было заключено", - подчеркнул Кулеба.
Руководители внешнеполитических ведомств также отметили важность активизации двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.
Отмечается, что созданию дополнительных возможностей для бизнеса будет способствовать подписание Конвенции об избежании двойного налогообложения между Украиной и Испанией.
Кроме того, министры обменялись информацией о мерах, принимаемых правительствами двух стран с целью противодействия распространению COVID-19. Кулеба, в частности, поблагодарил испанскую коллегу за содействие правительства Испании в возвращении граждан Украины на родину.
В свою очередь, Аранча Гонсалес Лая подтвердила неизменность позиции Испании в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.
Главы МИД подчеркнули необходимость соблюдения норм международного права в межгосударственных отношениях.
Напомним, по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиация вернется к докризисному режиму через два года.
Кроме того, после окончания карантина президент Владимир Зеленский хочет создать государственную авиакомпанию-перевозчика.