Украина и Испания обсудили ускорение соглашения о совместном авиапространстве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его испанская коллега Аранча Гонсалес Лая подтвердили, что заключение Соглашения о совместном авиационном пространстве соответствует взаимовыгодным интересам и будет способствовать оживлению деловых, туристических и межчеловеческих контактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, МИД Украины последовательно выступает за то, чтобы украинцы могли свободно путешествовать Европой и миром.

"Мы упорно работаем над созданием новых возможностей для осуществления авиационных путешествий между Украиной и странами ЕС. Соглашение о совместном авиационном пространстве как раз и создает такие возможности. Будем делать все, от нас зависящее, чтобы это соглашение было заключено", - подчеркнул Кулеба.

Руководители внешнеполитических ведомств также отметили важность активизации двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что созданию дополнительных возможностей для бизнеса будет способствовать подписание Конвенции об избежании двойного налогообложения между Украиной и Испанией.

Кроме того, министры обменялись информацией о мерах, принимаемых правительствами двух стран с целью противодействия распространению COVID-19. Кулеба, в частности, поблагодарил испанскую коллегу за содействие правительства Испании в возвращении граждан Украины на родину.

В свою очередь, Аранча Гонсалес Лая подтвердила неизменность позиции Испании в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.