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Интервью

Украина и Испания обсудили инвестиционное сотрудничество в рамках большой приватизации

НовостиПолитика    02.06.2018 - 20:56
Фото: Петр Порошенко во время визита в Испанию (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко во время визита в Испанию (president.gov.ua)

Порошенко призвал чиновников Испании инвестировать в Украину

Украина и Испания обсудили углубление взаимного инвестиционного сотрудничества, в частности в рамках большой приватизации в Украине в течение 2018 года. Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко с председателем правительства Галисии (Испания) Альберто Нуньесом Фейхоо, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе официального визита Порошенко в Королевство Испания собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между странами.

"Отдельно было отмечено значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили также то, что из Украины увеличилось количество паломников к Сантьяго-де-Компостела в автономии Галисия, которые ежегодно приезжают для прохождения пути Святого Иакова.

Также Порошенко пригласил Альберто Нуньеса Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов.

Напомним, сегодня в Испании новый премьер-министр страны Педро Санчес принес присягу и приступил к профессиональным обязанностям.

Отметим, недавно Кабинет министров Украины утвердили перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году. 

Новый премьер-министр Испании Санчес принес присягу Порошенко сегодня отправится в Испанию с официальным визитом
Теги публикации: Порошенко Петр, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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