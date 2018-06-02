Украина и Испания обсудили инвестиционное сотрудничество в рамках большой приватизации

Порошенко призвал чиновников Испании инвестировать в Украину

Украина и Испания обсудили углубление взаимного инвестиционного сотрудничества, в частности в рамках большой приватизации в Украине в течение 2018 года. Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко с председателем правительства Галисии (Испания) Альберто Нуньесом Фейхоо, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе официального визита Порошенко в Королевство Испания собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между странами.

"Отдельно было отмечено значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации", - говорится в сообщении.

Офіційний візит до Іспанії розпочав із зустрічі з Головою Уряду Галісії Альберто Нуньєсом Фейхоо.



Ми обговорили шляхи активізації міжрегіонального співробітництва між Україною та Іспанією, також відзначили перспективи поглиблення двосторонньої інвестиційної взаємодії. pic.twitter.com/bHWL1BiG0D — Петро Порошенко (@poroshenko) June 2, 2018

Собеседники отметили также то, что из Украины увеличилось количество паломников к Сантьяго-де-Компостела в автономии Галисия, которые ежегодно приезжают для прохождения пути Святого Иакова.

Также Порошенко пригласил Альберто Нуньеса Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов.

Напомним, сегодня в Испании новый премьер-министр страны Педро Санчес принес присягу и приступил к профессиональным обязанностям.

Отметим, недавно Кабинет министров Украины утвердили перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.