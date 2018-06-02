Україна та Іспанія обговорили  інвестиційну співпрацю у рамках великої приватизації

Порошенко закликав урядовців Іспанії інвестувати в Україну

Україна та Іспанія обговорили поглиблення взаємної інвестиційної співпраці, зокрема у рамках великої приватизації в Україні протягом 2018 року. Про це йшлося під час зустрічі президента України Петра Порошенка із головою уряду Галісії (Іспанія) Альберто Нуньєсом Фейхоо, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що у ході офіційного візиту Порошенка до Королівства Іспанія співрозмовники обговорили шляхи активізації міжрегіонального співробітництва між країнами.

"Окремо було наголошено на значних перспективах поглиблення двосторонньої інвестиційної взаємодії, зокрема у контексті реалізації в Україні у 2018 році так званої великої і малої приватизації", - йдеться у повідомленні.

Офіційний візит до Іспанії розпочав із зустрічі з Головою Уряду Галісії Альберто Нуньєсом Фейхоо.



Ми обговорили шляхи активізації міжрегіонального співробітництва між Україною та Іспанією, також відзначили перспективи поглиблення двосторонньої інвестиційної взаємодії. pic.twitter.com/bHWL1BiG0D — Петро Порошенко (@poroshenko) June 2, 2018

Співрозмовники відзначили також те, що з України збільшилась кількість паломників, до міста Сантьяго-де-Компостела в автономії Галісія, котрі щороку приїздять для проходження шляху Святого Якова.

Також Порошенко запросив Альберто Нуньєса Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів.

Нагадаємо, сьогодні в Іспанії новий прем'єр-міністр країни Педро Санчес склав присягу та приступив до професійних обов’язків.

Відзначимо, нещодавно Кабінет міністрів України затвердили перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році.