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Інтерв'ю

Україна та Іспанія обговорили  інвестиційну співпрацю у рамках великої приватизації

НовиниПолітика    02.06.2018 - 20:56
Фото: Петро Порошенко під час візиту в Іспанію (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко під час візиту в Іспанію (president.gov.ua)

Порошенко закликав урядовців Іспанії інвестувати в Україну

Україна та Іспанія обговорили поглиблення взаємної інвестиційної співпраці, зокрема у рамках великої приватизації в Україні протягом 2018 року. Про це йшлося під час зустрічі президента України Петра Порошенка із головою уряду Галісії (Іспанія) Альберто Нуньєсом Фейхоо, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що у ході офіційного візиту Порошенка до Королівства Іспанія співрозмовники обговорили шляхи активізації міжрегіонального співробітництва між країнами.

"Окремо було наголошено на значних перспективах поглиблення двосторонньої інвестиційної взаємодії, зокрема у контексті реалізації в Україні у 2018 році так званої великої і малої приватизації", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники відзначили також те, що з України збільшилась кількість паломників, до міста Сантьяго-де-Компостела в автономії Галісія, котрі щороку приїздять для проходження шляху Святого Якова.

Також Порошенко запросив Альберто Нуньєса Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів.

Нагадаємо, сьогодні в Іспанії новий прем'єр-міністр країни Педро Санчес склав присягу та приступив до професійних обов’язків.

Відзначимо, нещодавно Кабінет міністрів України затвердили перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році.

Новий прем'єр-міністр Іспанії Санчес склав присягу Порошенко сьогодні відправиться до Іспанії з офіційним візитом
Теги публікації: Порошенко Петро, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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