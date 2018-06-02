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Новий прем'єр-міністр Іспанії Санчес склав присягу

НовиниПолітика    02.06.2018 - 19:45
Фото: Педро Санчес (twitter.com/iz.ru)
Фото: Педро Санчес (twitter.com/iz.ru)

Напередодні парламент Іспанії висловив недовіру попереднику Санчеса - Маріано Рахою

В Іспанії новий прем'єр-міністр країни Педро Санчес склав присягу та приступив до професійних обов’язків. Голова Іспанської соціалістичної робітничої партії Санчес у суботу, 2 червня, змінив на цій посаді консерватора Маріано Рахоя, передає DW.

Зазначається,  вперше церемонія присяги нового прем'єра відбулась без релігійної атрибутики. Також на урочистій церемонії, що пройшла у монаршій резиденції поблизу Мадрида - Палаці Сарсуела - був присутній король Феліпе VI.

Напередодні парламент Іспанії виніс вотум недовіри уряду Рахоя у зв'зку з корупційним скандалом всередині правоконсервативної Народної партії, представником якої є Рахой.

Санчес, від партії якого до іспанського парламенту входять лише 85 депутатів, планує керувати країною з опорою на тих політиків, у яких він знайшов підтримку під час голосування за відставку уряду Рахоя. Для формування більшості прем'єру Іспанії необхідно 176 голосів.

Нагадаємо, члени нового уряду Каталонії в суботу, 2 червня, склали присягу. Таким чином автоматично завершився період прямого керівництва в цьому автономному регіоні з боку Мадрида.

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Теги публікації: Каталонія, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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