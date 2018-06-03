Соглашение позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в Испании

Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране. Об этом в Кафедральном соборе Мадрида заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мой визит в Испанию - первый официальный визит президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущему 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании", - отметил Порошенко.

Мій візит до Іспанії - перший офіційний візит Президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередньої 1996 р. Це дозволить зняти проблемні питання у соціальній сфері захисту українців у Іспанії — Петро Порошенко (@poroshenko) June 3, 2018

Напомним, ранее Украина и Испания обсудили инвестиционное сотрудничество в рамках большой приватизации. Порошенко будет находиться с официальным визитом в этой стране до 4 июня.