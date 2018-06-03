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Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении

НовостиПолитика    03.06.2018 - 13:31
Фото: Петр Порошенко в Испании (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко в Испании (twitter.com/poroshenko)

Соглашение позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в Испании

Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране. Об этом в Кафедральном соборе Мадрида заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мой визит в Испанию - первый официальный визит президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущему 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании", - отметил Порошенко.

 

Напомним, ранее Украина и Испания обсудили инвестиционное сотрудничество в рамках большой приватизации. Порошенко будет находиться с официальным визитом в этой стране до 4 июня.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, соглашение, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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