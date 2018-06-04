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Украина и Испания договорились активизировать сотрудничество по различным направлениям

НовостиПолитика    04.06.2018 - 14:41
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

На данный момент продолжается визит Порошенко в Испанию

Украина и Испания договорились активизировать сотрудничество по различным направлениям. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом договорились активизировать сотрудничество между Украиной и Испанией по разным направлениям", - сообщил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что визит в Королевство Испания - чрезвычайно важный и успешный.

 

Визит в Королевство Испания – чрезвычайно важный и успешный. Это – первый за 22 года официальный визит Президента Украины в Испанию. Сегодня это характеризует уникально положительный опыт сотрудничества между нашими государствами. От премьер-министра Королевства Испания Педро Санчеса получил совершенно четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины. А также – поддержку позиции продлении санкций против РФ, в поддержку евроатлантических амбиций Украины. Также провел плодотворную беседу с Председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Ana Pastor Julián и пригласил госпожу Голову посетить с визитом Украину во второй половине 2018-го года

Опубликовано Петром Порошенко 4 июня 2018 г.

Отметим, на данный момент продолжается визит Порошенко в Испанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Испания договорились в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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