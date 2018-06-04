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Україна та Іспанія домовились активізувати співпрацю за різними напрямками

НовиниПолітика    04.06.2018 - 14:41
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Наразі триває візит Порошенка до Іспанії

Україна та Іспанія домовились активізувати співпрацю за різними напрямками. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Під час зустрічі із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом домовились активізувати співпрацю між Україною та Іспанією за різними напрямками", - повідомив він.

Крім того, Порошенко додав, що візит до Королівства Іспанія - надзвичайно важливий та успішний.

 

Візит до Королівства Іспанія – надзвичайно важливий та успішний. Це – перший за 22 роки офіційний візит Президента України до Іспанії. Сьогодні це характеризує унікально позитивний досвід співпраці між нашими державами. Від прем’єр-міністра Королівства Іспанія Педро Санчеса отримав абсолютно чітку підтримку суверенітету та територіальної цілісності та незалежності України. А також – підтримку позиції продовження санкцій проти РФ, підтримку євроатлантичних амбіцій України. Також провів плідну розмову з Головою Конгресу депутатів Королівства Іспанія Ana Pastor Julián та запросив пані Голову відвідати з візитом Україну у другій половині 2018-го року

Опубліковано Петром Порошенком 4 червня 2018 р.

Зазначимо, наразі триває візит Порошенка до Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Іспанія домовилися найближчим часом підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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