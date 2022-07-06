UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина – Испания: Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной на матч отбора к ЧМ-2023

Фото: Подопечные Айнарса Багатскиса на тренировке (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорцив

В заявку сборной Украины на перенесенный поединок квалификации к чемпионату мира-2023 против Испании тренерский штаб внес 12 баскетболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Определился состав национальной команды на матч с испанцами. Поединок состоится в четверг, 7 июля, в латвийской Риге.

Айнарс Багатскис вместе с помощниками отсеял двух лишних баскетболистов. В заявку на матч не попали два бигмена – Вячеслав Петров и Вячеслав Кравцов. В свою очередь вернулись в ростер защитник Денис Лукашов и центровой Артем Пустовой.

Состав сборной Украины на матч против Испании:

  • Илья Сидоров
  • Денис Лукашов
  • Юсуф Санон
  • Виталий Зотов
  • Святослав Михайлюк
  • Павел Крутоус
  • Иван Ткаченко
  • Артем Ковалев
  • Сергей Павлов
  • Вячеслав Бобров
  • Дмитрий Скапинцев
  • Артем Пустовой

Поединок Украина – Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Турнирное положение команд в группе: Грузия – 10 очков (6 матчей), Испания – 9 (5), Украина – 8 (5), Северная Македония – 6 (6).

Напомним, что украинская сборная обыграла македонцев на выезде в 6-м туре квалификации к Мундиалю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол