Україна – Іспанія: Багатскіс обрав склад баскетбольної збірної на матч відбору до ЧС-2023

До заявки збірної України на перенесений поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти Іспанії тренерський штаб вніс 12 баскетболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
Визначився склад національної команди на матч із іспанцями. Поєдинок відбудеться в четвер, 7 липня, в латвійській Ризі.
Айнарс Багатскіс разом із помічниками відсіяв двох зайвих баскетболістів. До заявки на матч не потрапили два бігмени – В'ячеслав Петров і В'ячеслав Кравцов. Натомість повернулися в ростер оборонець Денис Лукашов і центровий Артем Пустовий.
Склад збірної України на матч проти Іспанії:
Поєдинок Україна – Іспанія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Турнірне становище команд у групі: Грузія – 10 очок (6 матчів), Іспанія – 9 (5), Україна – 8 (5), Північна Македонія – 6 (6).
Нагадаємо, що українська збірна обіграла македонців на виїзді в 6-му турі кваліфікації до Мундіалю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.