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Баскетбольная сборная Украины одолела Северную Македонию в отборе к ЧМ-2023

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Скопье, Понедельник 04 июля 2022 20:50
Баскетбольная сборная Украины одолела Северную Македонию в отборе к ЧМ-2023 Фото: В атаке украинский защитник Виталий Зотов (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

В 6-м туре квалификации к чемпионату мира-2023 по баскетболу сборная Украины одержала нелегкую победу над национальной командой Северной Македонии (73:68).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2023, квалификация, группа G, 6-й тур

Северная Македония – Украина – 68:73

Украинцы резво начали, взяв со стартовых минут на вооружение броски из-за дуги. Поведя 6:0, "сине-желтые" продолжили эффективно использовать пространство на площадке и постепенно увеличивали собственное преимущество.

Первая четверть фактически завершилась разгромно (35:21). На вторую 10-минутку македонцы вышли с твердым намерением сократить отрыв в счете. Балканцы стали плотнее играть в обороне и немного прибавили в атаке. Как следствие, сборной Северной Македонии удалось сократить дефицит очков до 10 пунктов перед большим перерывом.

А вот третья четверть началась с холодного душа для украинской сборной. Подопечные Айнарса Багатскиса упустили рывок македонцев, а те сумели вплотную приблизиться к "сине-желтым" (44:47). И хоть украинцы пришли в себя, но на паркете начались настоящие качели.

Финальная четверть стартовала с +4 для Украины. Но гости быстро наметили намерение довести матч до победы, поэтому увеличили преимущество сначала до восьми, а затем и двенадцати пунктов. Такой гандикап сборная Украины не потеряла и отметила третью победу в квалификации.

Последний поединок второго раунда отбора к ЧМ-2023 украинцы сыграют 7 июля в Риге. Соперником команды Багатскиса станут действующие чемпионы планеты – сборная Испании.

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