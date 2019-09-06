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Украина исключила из списка на обмен боевика из России, - адвокат

Новости » Политика    06.09.2019 - 19:04
Украина исключила из списка на обмен боевика из России, - адвокат
Фото: Руслан Гаджиев (Служба безопасности Украины Youtube.jpg)

Обмен пленными может состояться без боевика Руслана Гаджиева

Украина могла исключить из списка на обмен пленными россиянина Руслана Гаджиева. Об этом в Facebook сообщил адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин.

По его словам, Гаджиев признал участие в боевых действиях против Украины и вину в гибели украинских военных для того, чтобы участвовать в обмене пленными.

"Мне стало известно об исключении из списка участников обмена гражданина России Руслана Гаджиева… (остальные из списка, - ред.) находятся по состоянию на сейчас в пункте сбора. Один из них.. Гаджиев… находится в Артемовском СИЗО. Говорят, Украина исключила его из списка", - заявил адвокат.

Тот, кого Украина не отдает!!!!

Опубліковано Валентином Рыбиним Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

Отметим, на этой неделе Гаджиева приговорили к 15 годам заключения. По данным следствия, он с декабря 2014 года вступил в ряды формирований самопровозглашенной "ЛНР", и в течение нескольких месяцев, будучи водителем-механиком танка, принимал участие в атаках на позиции подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Его обвинили в причастности к гибели восьмерых украинских военных, еще 12 были ранены. Задержали Гаджиева в январе 2015 года, в суде боевик полностью признал вину.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина доставляет участников на обмен в пункт сбора.

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Новости Украины Российская Федерацияобмен пленнымибоевики
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