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Украина доставляет участников на обмен в пункт сбора

Новости » Политика    06.09.2019 - 17:53
Украина доставляет участников на обмен в пункт сбора
Фото: Валентин Рыбин (facebook.com/valadvocat)

В одном из СИЗО Украины остается гражданин России, которого СБУ не доставила в пункт сбора

Украинская сторона доставляет участников на обмен в пункт сбора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката россиян, осужденных в Украине, Валентина Рыбина в Facebook.

По его словам, в пункте сбора присутствуют практически все по списку, который был согласован ранее.

"По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45 в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая, что в пункт сбора доставляются лица в отношении которых есть указ о помиловании, выполнила практически все свои обязательства", - отметил адвокат.

Однако, по его словам, в одном из СИЗО остается гражданин Российской Федерации, которого СБУ не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, могут обменять на бывшего боевика "ДНР" и фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха. Накануне Цемаха освободили из-под стражи.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.

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