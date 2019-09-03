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Суд назначил 15 лет россиянину, которого РФ вместо тюрьмы отправила воевать под Дебальцево

Новости » Общество    03.09.2019 - 17:10
Суд назначил 15 лет россиянину, которого РФ вместо тюрьмы отправила воевать под Дебальцево
Иллюстративное фото (Служба безопасности Украины Youtube.jpg)

Гаджиеву присудили 15 лет заключения и конфискацию всего имущества

Суд в Донецкой области приговорил к 15 годам заключения гражданина России Руслана Гаджиева, который с 2014 года работал на боевиков водителем-механиком танка и участвовал в боевых действиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Артемовского горрайонного суда.

Сообщается, что Гаджиева признали виновным в теракте, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивных военных действий.

Кроме тюремного срока, мужчине присудили конфискацию всего его имущества в доход Украины.

Как известно, Руслан Гаджиев в декабре 2014 года вступил в ряды батальона "Август", что входил в состав самопровозглашенной "ЛНР". Следствие доказало, что в течение декабря 2014 года-января 2015 года гражданин России Гаджиев, будучи водителем-механиком танка, атаковал позиции подразделений ВСУ в Донецкой области. Во время боев наемник убил восьмерых украинских армейцев. Еще 12 были ранены. Задержали Гаджиева в январе 2015 года и уже в суде боевик полностью признал свою вину.

Напомним, в 2018 году Украина назвала имена заключенных, которых готова передать России. В списке был также Гаджиев.

Как сообщает РБК-Украина, Гаджиев также писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об обмене.

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