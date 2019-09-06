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Україна виключила зі списку на обмін бойовика з Росії, - адвокат

Новини » Політика    06.09.2019 - 19:04
Україна виключила зі списку на обмін бойовика з Росії, - адвокат
Фото: Руслан Гаджиєв (Служба безпеки України Youtube.jpg)

Обмін полоненими може відбутися без бойовика Руслана Гаджиєва

Україна могла виключити зі списку на обмін полоненими росіянина Руслана Гаджиєва. Про це у Facebook повідомив адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін.

За його словами, Гаджієв визнав участь в бойових діях проти України і провину в загибелі українських військових для того, щоб брати участь в обміні полоненими.

"Мені стало відомо про виключення із списку учасників обміну громадянина Росії Руслана Гаджиєва... (інші зі списку, - ред.) знаходяться за станом на зараз в пункті збору. Один з них.. Гаджієв... знаходиться в Артемівському СІЗО. Кажуть, Україна виключила його зі списку", - заявив адвокат.

Тот, кого Украина не отдает!!!!

Опубліковано Валентином Рыбиним Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

Зазначимо, цього тижня Гаджиєва засудили до 15 років ув'язнення. За даними слідства, він з грудня 2014 року вступив в ряди формувань самопроголошеної "ЛНР", і протягом декількох місяців, будучи водієм-механіком танка, брав участь в атаках на позиції підрозділів Збройних сил України в Донецькій області. Його звинуватили в причетності до загибелі вісьмох українських військових, ще 12 були поранені. Затримали Гаджиєва в січні 2015 року, в суді бойовик повністю визнав провину. Передбачається, що визнання вини було необхідно для участі в обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна доставляє учасників на обмін в пункт збору.

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Новини України Російська Федераціяобмін полоненимибойовики
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