Украина исключила ряд курортных стран из "красного списка"

Украина сократила список стран "красной зоны", по прибытию из которых необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус. В частности, из этого списка исключены популярные курортные направления - Албания, Египет и Болгария.

Обновленные списки опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 17 июля в "красный список" входят около 50 стран, в том числе, Израиль, Россия, Молдова, Франция, ОАЭ, Беларусь, США, Мексика и другие.

При этом по сравнению с предыдущими списками эту зону покинули Албания, Египет и Болгария. Это означает, что по прибытию из этих стран не нужно проходить обсервацию или сдавать тест для досрочного выхода из нее.

Кроме того, в "зеленом списке" популярные среди украинцев Хорватия, Чехия, Польша, Греция, Италия, Турция и ряд других стран.

Фото: списки стран "красной" и "зеленой" зоны

Отметим, из всех стран Европейского союза на сегодня свои границы для граждан Украины открыли только Хорватия и Болгария.

Накануне Брюссель обновил свои списки, на основе которых рекомендует странам-участницам ЕС открывать внешние границы для отдельных стран. Украины в "зеленом списке" нет и в ближайшие две недели она в нем не появится.

Напомним, на этой неделе правительство Украины одобрило изменение критериев для внесения стран в "красный список" - теперь в эту зону попадают те, в которых более 50 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

На этой неделе Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.