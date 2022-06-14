Украина – Ирландия: где смотреть матч Лиги наций
Телетрансляция поединка 4-го тура Лиги наций УЕФА между украинской и ирландской сборными будет доступна на территории Украины.
Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.
Матч Украина – Ирландия состоится в Лодзи 14 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 21:45 по Киеву.
В цифровом вещании T2 матч можно будет просмотреть на телеканале "Индиго". Трансляция начнется в 21:35. Также поединок покажет канал "Футбол 1", начиная с той же поры. Предшествовать трансляции будет студия "Главная команда". Старт в 20:30.
Также матч Украина – Армения можно посмотреть на платформе OLL.TV. Прямые трансляции поединков "сине-желтых" доступны в пакете Ultra oll inclusive.
По итогам трех туров в квартете B1 сборная Украины завоевала лидерство. "Сине-желтые" набрали 6 очков в двух матчах и опережают соперников на три пункта. В другом матче группы сойдутся сборные Армении и Шотландии.
Напомним, ранее подготовили анонс поединка Украины и Ирландии в Лиге наций 2022/23.
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