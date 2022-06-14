Украина – Ирландия: анонс матча Лиги наций

В очередном матче Лиги наций 2022/23 сборная Украины во второй раз встретится с национальной командой Ирландии.

Украина – Ирландия

14 июня, 21:45, Лодзь, ЛКС, телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"

Двухнедельный марафон матчей сборной Украины подошел к финальному пункту. Свой пятый поединок за короткий период "сине-желтые" проведут со знакомым соперником. Лишь неделю назад команда Александра Петракова одолела ирландцев на выезде полурезервным составом. Теперь с ними будет играть основа сборной.

Правда, легкой прогулки ждать не следует. В национальной команде уже накопилась усталость, участились и проблемы со здоровьем – кто-то заболел, кто-то получил повреждение. Но на еще один матч запаса прочности сборной Украины должно хватить.

Тем не менее, претерпела изменения и сборная Ирландии. После невнятных поражений от армян и украинцев (дважды по 0:1) "Зеленая армия" неожиданно разгромила довольно крепкую Шотландию. Три безответных мяча в ворота недавнего претендента на последнюю путевку на Мундиаль от Европы немалого стоят.

Но и тренерский штаб ирландцев вынужден ломать голову из-за кадровых проблем. Более того, сейчас они выглядят значительнее трудностей с составом "сине-желтых". Утрата сразу двух ведущих центрбеков – Даффи и Игана предвещают эксперименты.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Даффи, Иган – Бущан, Степаненко, Яремчук

Под вопросом: Обафеми – Попов, Соболь, Малиновский, Зубков

Ориентировочные составы на матч Украина – Ирландия

Украина: Лунин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Шапаренко, Зинченко, Цыганков – Довбик

Ирландия: Келлехер – Коллинз, О'Ши, Стивенс – Кристи, Браун, Каллен, Моламби, Макклин – Пэрротт, Огбене, Найт

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:1

Еще одна победа сборной Украины не только подтвердит успешность летнего марафона, но и максимально повысит шансы "сине-желтых" на победу в квартете Лиги наций и быстрое возвращение в элиту турнира. Однако ситуация в группе уже под контролем украинцев. Они могут себе позволить свести вничью поединок с ирландцами. Но лишнего снисхождения к сопернику иметь не будут и сыграют на победу.