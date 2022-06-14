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Україна – Ірландія: де дивитися матч Ліги націй

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Лодзь, Вівторок 14 червня 2022 12:38
Україна – Ірландія: де дивитися матч Ліги націй Фото: Українці перемогли збірну Ірландію на виїзді (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Телетрансляція поєдинку 4-го туру Ліги націй УЄФА між українською та ірландською збірними буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких телеканалах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Ірландія відбудеться в Лодзі 14 червня на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 21:35. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 20:30.

Також матч Україна – Вірменія можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

За підсумками трьох турів у квартеті B1 збірна України захопила лідерство. "Синьо-жовті" набрали 6 очок у двох матчах і випереджають суперників на три пункти. В іншому матчі групи зійдуться збірні Вірменії та Шотландії.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку України та Ірландії у Лізі націй 2022/23.

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