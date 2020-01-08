Украина и Иран ведут переговоры по безопасности перевозки тел погибших украинцев

Украина проводит переговоры с Ираном относительно подтверждения безопасного вылета для двух самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету.

"Сейчас идут переговоры с иранской стороной относительно подтверждения безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, организация "Красный полумесяц" сообщила, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета в Иране.

Отметим, на борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины.

Позже стало известно, что жертвами крушения украинского самолета в Иране стали 11 граждан Украины и 165 иностранцев.