ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Иран ведут переговоры по безопасности перевозки тел погибших украинцев

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 11:16
Украина и Иран ведут переговоры по безопасности перевозки тел погибших украинцев
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС

Украина проводит переговоры с Ираном относительно подтверждения безопасного вылета для двух самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету.

"Сейчас идут переговоры с иранской стороной относительно подтверждения безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, организация "Красный полумесяц" сообщила, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета в Иране.

Отметим, на борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины.

Позже стало известно, что жертвами крушения украинского самолета в Иране стали 11 граждан Украины и 165 иностранцев.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно В Иране заявили о невозможности опознать жертв авиакатастрофы
Новости Украины Иранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь