Україна та Іран ведуть переговори щодо безпеки перевезення тіл загиблих українців

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Літаки надають Міноборони України і ДСНС

Україна проводить переговори з Іраном щодо підтвердження безпечного вильоту для двох літаків, які мають транспортувати загиблих українців в результаті авіакатастрофи. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оброни.

Зазначається, що літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту.

"Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців. Літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту одразу після вирішення Іраном питань безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, організація "Червоний півмісяць" повідомила, що немає шансів впізнати кого-небудь із загиблих під час катастрофи українського літака в Ірані.

Зазначимо, на борту літака, який розбився в Ірані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України.

Пізніше стало відомо, що жертвами аварії українського літака в Ірані стали 11 громадян України та 165 іноземців.