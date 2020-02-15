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Украина и Иран обсудили сотрудничество в рамках расследования катастрофы МАУ

Новости » Политика     15.02.2020 - 13:02
Украина и Иран обсудили сотрудничество в рамках расследования катастрофы МАУ
Фото: Вадим Пристайко и Мохаммад Джавад Зариф (mfa.gov.ir)

Пристайко встретился с Зарифом в кулуарах Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сотрудничество в рамках расследования катастрофы самолета МАУ над Тегераном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

По данным иранского ведомства, во время встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Пристайко и Зариф обменялись мнениями относительно украинского самолета, который был сбит Ираном, а также обсудили сотрудничество в рамках расследования.

Детали переговоров глав внешнеполитических ведомств пока не раскрываются.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет расшифровывать "черные ящики" украинского самолета без заинтересованных сторон. Однако в Иране отказываются передавать бортовые самописцы самолета МАУ любом другом государстве.

Накануне Канада, Украина, Афганистан, Британия и Швеция призвали Иран передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию. Министр иностранных дел Канады в пятницу, 14 февраля, передал это требование главе МИД Ирана во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране, проведут встречу в Мюнхене.

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