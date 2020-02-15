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Україна та Іран обговорили співробітництво в рамках розслідування катастрофи МАУ

Новини » Політика     15.02.2020 - 13:02
Україна та Іран обговорили співробітництво в рамках розслідування катастрофи МАУ
Фото: Вадим Пристайко та Мохаммад Джавад Заріф (mfa.gov.ir)

Пристайко зустрівся з Заріфом в кулуарах Мюнхенської конференції

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом співробітництво в рамках розслідування катастрофи літака МАУ над Тегераном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірану.

За даними іранського відомства, під час зустрічі у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пристайко та Заріф обмінялися думками щодо українського літака, який було збито Іраном, а також обговорили співробітництво в рамках розслідування.

Деталі переговорів глав зовнішньополітичних відомств поки не розкриваються.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран не буде розшифровувати "чорні скриньки" українського літака без зацікавлених сторін. Однак в Ірані відмовляються передавати бортові самописці літака МАУ будь-якій іншій державі.

Напередодні Канада, Україна, Афганістан, Британія та Швеція закликали Іран передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ в Францію. Міністр закордонних справ Канади у п'ятницю, 14 лютого, передав цю вимогу главі МЗС Ірану під час зустрічі полях Мюнхенській конференції з безпеки.

Крім того, глави МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Ірані, проведуть зустріч у Мюнхені.

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