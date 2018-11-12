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Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет, - глава набсовета "Укрэнерго"

Новости » Энергетика    12.11.2018 - 10:27
Фото: председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевкі Аджунер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевкі Аджунер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для интеграции Украины в европейскую энергосистему необходимы как законодательные изменения, так и технические мероприятия

Для быстрой интеграции Украины в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) необходимо установить понятные правила и процедуры, в том числе в законодательстве. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер.

"Прежде всего, мы намерены завершить интеграцию в ENTSO-E за пять, а не за десять лет", - сказал он.

Как отметил Аджунер, в результате изменений, экспорт, импорт электроэнергии должны быть в структуре нового рынка, "где все желающие могут напрямую заключать контракты по конкурентным ценам".

"Мы также должны полностью привести в соответствие с европейскими нормами законодательную базу, методы регулирования и технический уровень энергосистемы. Интеграция в ENTSO-E предполагает именно это", - добавил глава набсовета "Укрэнерго".

Аджунер также отметил, что "Укрэнерго" необходимо будет выполнить ряд технических мероприятий и осуществить инвестиции, необходимые для работы единой энергосистемы с соседними странами.

Отметим, что Соглашение об условиях присоединения к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) "Укрэнерго" подписало 28 июня 2017 года. Все участники рынка и оператор украинской энергосистемы должны привести систему в соответствие с европейскими стандартами и продемонстрировать стабильную работу в изолированном от России и Беларуси режиме.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Укрэнерго" на заседании 3 октября. Первое заседание наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" состоялось 2-3 ноября 2018 года. На нем председателем наблюдательного совета избран независимый член совета, экс-глава представительства ЕБРР Шевки Аджунер.

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