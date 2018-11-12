Україна інтегрується в ENTSO-E через п'ять років, - глава наглядової ради "Укренерго"

Фото: голова наглядової ради "Укренерго" Шевки Аджунер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для інтеграції України в європейську енергосистему необхідні як законодавчі зміни, так і технічні заходи

Для швидкої інтеграції України до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) необхідно встановити зрозумілі правила і процедури, у тому числі в законодавстві. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив Шевкі Аджунер.

"Насамперед, ми маємо намір завершити інтеграцію в ENTSO-E за п'ять, а не за десять років", - сказав він.

Як зазначив Аджунер, в результаті змін, експорт, імпорт електроенергії повинні бути в структурі нового ринку, "де всі бажаючі можуть безпосередньо укладати контракти за конкурентними цінами".

"Ми також повинні повністю привести у відповідність з європейськими нормами законодавчу базу, методи регулювання та технічний рівень енергосистеми. Інтеграція в ENTSO-E саме про це", - додав глава наглядової ради "Укренерго".

Аджунер також зазначив, що "Укренерго" необхідно буде виконати ряд технічних заходів і здійснити інвестиції, необхідні для роботи єдиної енергосистеми з сусідніми країнами.

Зазначимо, що Угоду про умови приєднання до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) "Укренерго" підписало 28 червня 2017 року. Усі учасники ринку і оператор української енергосистеми повинні привести систему у відповідність з європейськими стандартами і продемонструвати стабільну роботу в ізольованому від Росії та Білорусі режимі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив наглядову рада "Укренерго" на засіданні 3 жовтня. Перше засідання наглядової ради НЕК "Укренерго" відбулося 2-3 листопада 2018 року. На ньому головою наглядової ради обраний незалежний член ради, екс-глава представництва ЄБРР Шевкі Аджунер.