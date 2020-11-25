Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе намерена провести внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе. В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными.

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.

Кроме того, на внеочередном заседании Украина намерена рассмотреть вопросы:

разблокировки российской стороной работы КПВВ,

финализации договоренности о девятнадцать участков разминирования,

финализации договоренности о четырех новых участка разведения,

обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

доступа гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Напомним, Леонид Кравчук предложил в ТКГ до конца этого года провести встречу лидеров "нормандской четверки".

Кроме того, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев подготовил 11 человек для обмена с Россией до конца.

Однако оккупационная власть на Донбассе уже заявила, что обмен пленными не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в ТКГ.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, ссылаясь на Кравчука, что Украина собиралась вернуть в рамках обмена всех на всех из России до 100 человек - военнослужащих и сотрудников украинских спецслужб, которые попали в плен. Это должно произойти до встречи лидеров государств Нормандского формата.