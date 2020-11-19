Боевики выдвинули Украине условие для обмена пленными

Фото: Дарья Морозова (twitter.com/IANovorossia)

Обмен пленными на Донбассе не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, такую дорожную карту должна одобрить Верховная рада Украины.

Об этом заявила представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, на сегодня переговоры об обмене пленными заблокированы.

"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - заявила Морозова.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина настаивает на обмене пленными "всех на всех" до 15 декабря. Позже был назван срок до католического Рождества.

В сентябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что обмен пленными был заблокирован из-за постановления Рады о местных выборах. Выборы прошли 25 октября 2020 года, поэтому на сегодня фактически требования российской стороны внести изменения в документ неактуальны.