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Україна ініціює позачергове засідання ТКГ наступного тижня

Автор: РБК-Україна

Українська сторона Тристоронньої контактній групі має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні. Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими.

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Про це повідомляє прес-служба ТКГ.

Крім того, на позачерговому засіданні Україна має намір розглянути питання:

  • розблокування російською стороною роботи КПВВ,
  • фіналізації домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування,
  • фіналізації домовленості про чотирьох нових ділянки розведення,
  • забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,
  • доступу гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Нагадаємо, Леонід Кравчук запропонував ТКГ до кінця цього року провести зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Крім того, раніше голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що Київ підготував 11 осіб для обміну з Росією до кінця.

Проте окупаційна влада на Донбасі вже заявила, що обмін полоненими не відбудеться до погодження дорожньої карти реалізації мінських угод в ТКГ.

Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявляв, посилаючись на Кравчука, що Україна збиралася повернути в рамках обміну всіх на всіх з Росії до 100 осіб - військовослужбовців і співробітників українських спецслужб, які потрапили в полон. Це повинно відбутися до зустрічі лідерів держав Нормандського формату.

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