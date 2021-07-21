UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

Украина уже направила официальные ноты в Брюссель и Берлин, поскольку газопровод угрожает безопасности и нарушает принципы диверсификации.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - объявил министр.

Напомним, Германия и США официально объявили о соглашении по запуску "Северного потока-2". Берлин пообещал применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияМИД УкраиныГерманияДмитрий КулебаСеверный поток-2