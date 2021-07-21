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Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

Україна вже направила офіційні ноти в Брюссель і Берлін, оскільки газопровід загрожує безпеці та порушує принципи диверсифікації.

"Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - оголосив міністр.

Нагадаємо, Німеччина та США офіційно оголосили про угоду щодо запуску "Північного потоку-2". Берлін пообіцяв застосувати санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати газ як зброю проти України.

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ЕврокомиссияМЗСГерманияДмитро КулебаПівнічний потік-2