Украина инициировала заседание подгруппы ТКГ после обострения на Донбассе

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал подробности сегодняшнего внутреннего совещания по обострению на Донбассе. Украина созвала заседание подгруппы по вопросам безопасности на 27 марта.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
Представители ОБСЕ согласились на проведение встречи, но российская сторона пока ответа не дала.
"Результаты заседания. Мы созвали проведения заседания подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра. Мы имеем предварительное согласие ОБСЕ, ждем ответа России", - сказал он.
Напомним, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли украинских военных вблизи Шумов. Оккупанты использовали запрещенные минометы. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.
После этого украинская сторона в ТКГ созвала внутреннее совещание, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе.
Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя обострение на Донбассе, заявил, что Россия не остановится, поэтому ожидать от нее гуманных действий не стоит.
Отметим, недавно Украина уже пыталась созвать срочное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе. Однако российская сторона проигнорировала это предложение и заседание не состоялось.