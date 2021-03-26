UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина инициировала заседание подгруппы ТКГ после обострения на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал подробности сегодняшнего внутреннего совещания по обострению на Донбассе. Украина созвала заседание подгруппы по вопросам безопасности на 27 марта.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Представители ОБСЕ согласились на проведение встречи, но российская сторона пока ответа не дала.

"Результаты заседания. Мы созвали проведения заседания подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра. Мы имеем предварительное согласие ОБСЕ, ждем ответа России", - сказал он.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли украинских военных вблизи Шумов. Оккупанты использовали запрещенные минометы. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.

После этого украинская сторона в ТКГ созвала внутреннее совещание, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя обострение на Донбассе, заявил, что Россия не остановится, поэтому ожидать от нее гуманных действий не стоит.

Отметим, недавно Украина уже пыталась созвать срочное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе. Однако российская сторона проигнорировала это предложение и заседание не состоялось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассобстрелООСКонтактная группа
Читайте также
Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе
"Провокация в чистом виде": Украина 9 раз пыталась остановить обстрел возле Шумов
Прогноз погоды