Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ

Сегодня, 14 апреля, состоялось общее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций. В ходе заседания обсуждали комплекс дополнительных мер для обеспечения соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ .

"Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в Подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью комплекса дополнительных мер должно стать совершенствование доказательной базы фиксации нарушений режима прекращения огня, что невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.