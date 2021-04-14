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Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 квітня, відбулося загальне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на рівні глав делегацій. В ході засідання обговорювали комплекс додаткових заходів для забезпечення дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Про це повідомили у прес-службі Української делегації в ТКГ.

"Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в Підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основною метою комплексу додаткових заходів повинно стати вдосконалення доказової бази фіксації порушень режиму припинення вогню, що неможливо досягти без додаткового допуску СММ ОБСЄ на підконтрольні території.

Раніше повідомлялося, що стягування російських військ до кордонів України можуть обговорити на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук раніше заявив, що погрози Російської Федерації вийшли на державний рівень. Тому Києву слід бути готовим до всього.

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Новини України ДонбасКравчук
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