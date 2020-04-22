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Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности

Новости » Политика     22.04.2020 - 22:23
Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Заседание подгруппы состоится в ближайшее время

Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Так, на сегодняшнем заседании ТКГ в режиме видеоконференции украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности. Заседание должно состояться в ближайшее время.

Кроме того, стороны обсудили активизацию в части процедурных вопросов работы Контактной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня состоялась видеоконференция ТКГ по вопросам мирного урегулирования на Донбассе. В ходе заседания украинская сторона инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. В рабочую группу войдут представители пограничной и таможенной служб Украины и России.

Также на сегодняшнем заседании была обсуждена необходимость реализации договоренностей лидеров "нормандской четверки" в Париже. Украина рассчитывает в ближайшее время провести новую нормандскую встречу в Берлине.

Кроме того, украинская сторона на сегодняшнем заседании ТКГ отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Киев категорически отрицает такую возможность.

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