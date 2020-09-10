Украина инициировала срочную встречу ТКГ после отмены инспекции в Шумах

После отмены инспекции в Шумах (Донецкая область) украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Запланированная на сегодня проверка не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.

Соответствующее письмо представителям ОБСЕ направил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, копия есть в распоряжении РБК-Украина.

В письме Кравчук объяснил, что совместная поездка в Шумы отменена после того, как российская сторона выдвинула требования:

посещение новых точек;

осуществление фото- и видеофиксации;

подписание совместного протокола.

"Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что с учетом новых требований России украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.

Напомним, сегодня источники РБК-Украина в Офисе президента сообщили об отмене запланированной на 14:00 10 сентября проверки украинских позиций. Позже информация была подтверждена Минобороны и самим Офисом.

Вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась провести совместную инспекцию после угроз боевиков так называемой "ДНР" атаковать позиции в районе Шумов.