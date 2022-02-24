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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН. Из-за призыва "ЛДНР" к Путину

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал заседание Совета Безопасности ООН. Причина - обращение главарей "ЛНР" и "ДНР" к России с просьбой оказать военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы.

"Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", - сообщил министр в Twitter.

Напомним, поздно вечером 23 февраля Кремль заявил о получении обращения главарей "ЛДНР" к Путину с просьбой оказать военную помощь.

Как писало РБК-Украина, подписанные между Россией и так называемыми "ЛНР" и "ДНР" соглашения предусматривают размещение российских войск на Донбассе.

Добавим, во вторник, 22 февраля, Путин получил официальное разрешение на применение российских войск за рубежом.

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