Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН. Через заклик "ЛДНР" до Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював засідання Ради безпеки ООН. Причина - звернення ватажків "ЛНР" та "ДНР" до Росії з проханням надати військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби .

"Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", - повідомив міністр у Twitter.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого Кремль заявив про отримання звернення ватажків "ЛДНР" до Путіна з проханням надати військову допомогу.

Як писало РБК-Україна, підписані між Росією та так званими "ЛНР" та "ДНР" угоди передбачають розміщення російських військ на Донбасі.

Додамо, у вівторок, 22 лютого, Путін отримав офіційний дозвіл на застосування російських військ за кордоном.