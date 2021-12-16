UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина инициировала переговоры с партнерами в Черноморском регионе. Зеленский объяснил зачем

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона инициировала переговоры с партнерами в Черноморском регионе. Он объяснил, зачем это Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.

"Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в Черноморском регионе для повышения мер доверия, увеличения количества учений и мероприятий подготовки", - заявил он.

Он надеется, что эта инициатива найдет отклик у партнеров.

"Стабильность Черноморского региона - это наш общий интерес", - заявил Зеленский.

Напомним, глава МИД Румынии назвал ситуацию в Украине и Черном море тревожной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЧерное море