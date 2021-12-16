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Україна ініціювала переговори з партнерами в Чорноморському регіоні. Зеленський пояснив навіщо

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ініціювала переговори з партнерами в Чорноморському регіоні. Він пояснив, навіщо це Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на спільному з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифінгу.

"Україна ініціювала переговорний процес з партнерами в Чорноморському регіоні задля підвищення заходів довіри, збільшення кількості навчань та заходів підготовки", - заявив він.

Він сподівається, що ця ініціатива знайде відгук у партнерів.

"Стабільність Чорноморського регіону - це наш спільний інтерес", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Румунії назвав ситуацію в Україні і Чорному морі тривожною.

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Володимир ЗеленськийЧорне море